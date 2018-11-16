США готовятся предъявить обвинения Ассанжу, – СМИ

Американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

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Отмечается, что в последние годы прокуроры обсуждали обвинения, которые они могут предъявить Ассанжу. Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил, что у него нет сведений о работе прокуроров.

Преследования кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасным и опасным прецедентом,

– сказал он.

В октябре Ассанж заявил, что готов сдаться британским властям, если получит от них письменную гарантию того, что его не экстрадируют.

Напомним, что генеральный прокурор страны Иниго Сальвадор заявил, что Джулиан Ассанж сможет оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне только при соблюдении им ряда правил.