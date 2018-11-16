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      США готовятся предъявить обвинения Ассанжу, – СМИ

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      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / Фото из открытых источников

      Американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США.

      Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

      Читайте также: Эквадор не будет выступать посредником между Ассанжем и британскими властями

      Отмечается, что в последние годы прокуроры обсуждали обвинения, которые они могут предъявить Ассанжу. Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил, что у него нет сведений о работе прокуроров.

      Преследования кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасным и опасным прецедентом,
      – сказал он.

      В октябре Ассанж заявил, что готов сдаться британским властям, если получит от них письменную гарантию того, что его не экстрадируют.

      Напомним, что генеральный прокурор страны Иниго Сальвадор заявил, что Джулиан Ассанж сможет оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне только при соблюдении им ряда правил.

      Теги: Джулиан Ассанж Новости США
      Источник: 24 Канал
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