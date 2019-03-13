Що відомо про Пола Манафорта: коротка біографія

Пол Джон Манафорт – американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.

З червня по серпень 2016 року Маафорт обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа у ході президентських виборів в США. Він також працював радником під час президентських кампаній Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Боба Доула, Джорджа Буша-молодшого, Джона Маккейна.

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У 1980 році Манафорт став співзасновником створеної у Вашингтоні лобістської фірми Black, Manafort & Stone. У 1984 році вона отримала назву Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK) після приєднання до них американського лобіста та політконсультанта Пітера Келлі.

Манафорт відомий лобіюванням інтересів спірних іноземних лідерів, таких як: екс-президент України Віктор Янукович, колишній диктатор Філіпін Фердинанд Маркос, лідер ангольських партизан Жонас Савімбі, колишній диктатор Демократичної Республіки Конго Мобуту Сесе Секо та інших іноземних державних керівників. Завдяки цьому його фірма потрапила до списку провідних "відбілювачів іміджу" найгірших диктаторів і корупціонерів світу.

Що відомо про лобіювання Віктора Януковича?

Манафорт працював радником під час президентської кампанії Віктора Януковича, навіть попри те, що американський уряд був проти Януковича – через його зв'язки з Росією і Володимиром Путіним. Манафорта найняли на посаду радника через кілька місяців після Помаранчевої революції.

Борис Колесніков, керівник передвиборчої кампанії Януковича, визнав, що "Партія регіонів" найняла Манафорта після того, як зазнала певних організаційних та інших проблем під час виборів 2004. Манафорт відкинув закиди посла США в Україні Вільяма Тейлора, що він нібито підриває інтереси США в Україні.

У 2010 році за участю Манафорта Янукович проводив свою президентську кампанію, звинувачуючи лідерів Помаранчевої революції в поганому управлінні слабкою економікою. Янукович завдячує поверненням популярності і перемогою на виборах різкій зміні свого політичного образу, що відбулася, як стверджують люди з його партії, частково завдяки консультаціям Манафорта.

Саме Пол Манафорт радив використовувати регіональні та етнічні особливості під час голосування, розповідаючи про "безправ'я" мешканців східної України, які відчували себе кинутими після Помаранчевої революції. Він наполягав, щоб Янукович підписав Угоду про асоціацію з ЄС та припинив переслідування Тимошенко. Але останні поради Манафорта були проігноровані.

Згідно зі щорічним звітом Міністерства юстиції США від 2008 року, компанія Манафорта задекларувала отримання від Партії регіонів 63 тисячі 750 доларів впродовж шестимісячного періоду, який закінчився 31 березня 2008 року, за консультаційні послуги.

Під час парламентських виборів 2014 року Манафорт співпрацював з "Опозиційним блоком" і одним із перших запропонував саме таку назву партії. Активно співпрацює з Сергієм Льовочкіним.

Пол Манафорт перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Він є центральною фігурою в розслідуванні спеціального прокурора Мністерства юстиції США Роберта Мюллера відносно можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Крім того, політконсультант перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Віктора Януковича.

30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явлено звинувачення по 12 епізодах. У випадку доведення вини, Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі.

Наразі Манафорта вже засудили за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.