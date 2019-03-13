Что известно о Поле Манафорте: краткая биография

Пол Джон Манафорт – американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента

С июня по август 2016 года Маафорт занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США. Он также работал советником во время президентских кампаний Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Боба Доула, Джорджа Буша-младшего, Джона Маккейна.

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В 1980 году Манафорт стал соучредителем созданной в Вашингтоне лоббистской фирмы Black, Manafort & Stone. В 1984 году она получила название Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK) после присоединения к ним американского лоббиста и политконсультанта Питера Келли.

Манафорт известен лоббированием интересов спорных иностранных лидеров, таких как: экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос, лидер ангольских партизан Жонас Савимби, бывший диктатор Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо и других иностранных государственных руководителей. Благодаря этому его фирма попала в список ведущих "отбеливателей имиджа" худших диктаторов и коррупционеров мира.

Что известно о лоббировании Виктора Януковича?

Манафорт работал советником во время президентской кампании Виктора Януковича, даже несмотря на то, что американское правительство было против Януковича – из-за его связей с Россией и Владимиром Путиным. Манафорта наняли на должность советника через несколько месяцев после Оранжевой революции.

Борис Колесников, руководитель предвыборной кампании Януковича, признал, что Партия регионов наняла Манафорта после того, как потерпела определенных организационных и других проблем во время выборов 2004. Манафорт отверг упреки посла США в Украине Уильяма Тейлора, что он якобы подрывает интересы США в Украине.

В 2010 году при участии Манафорта Янукович проводил свою президентскую кампанию, обвиняя лидеров Оранжевой революции в плохом управлении слабой экономикой. Янукович обязан возвращением популярности и победой на выборах резкой смене своего политического образа, что состоялась, как утверждают люди из его партии, отчасти благодаря консультациям Манафорта.

Именно Пол Манафорт советовал использовать региональные и этнические особенности во время голосования, рассказывая о "бесправии" жителей восточной Украины, которые чувствовали себя брошенными после Оранжевой революции. Он настаивал, чтобы Янукович подписал Соглашение об ассоциации с ЕС и прекратил преследование Тимошенко. Но последние советы Манафорта были проигнорированы.

Согласно ежегодному отчету Министерства юстиции США от 2008 года, компания Манафорта задекларировала получения от Партии регионов 63 тысячи 750 долларов в течение шестимесячного периода, который закончился 31 марта 2008 года, за консультационные услуги.

Во время парламентских выборов 2014 года Манафорт сотрудничал с Оппозиционным блоком и одним из первых предложил именно такое название партии. Активно сотрудничает с Сергеем Левочкиным.

Пол Манафорт находится под следствием нескольких федеральных агентств. Он является центральной фигурой в расследовании специального прокурора Мнистерства юстиции США Роберта Мюллера относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Кроме того, политконсультант находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывания денег, в том числе и в интересах Виктора Януковича.

30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам. В случае доказательства вины, Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы.

Сейчас Манафорта уже осудили за мошенничество в налоговой и банковской сферах на почти 4 года тюрьмы. Всего Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.