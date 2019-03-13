Пола Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях

В Нью-Йорке прокуратура выдвинула новые обвинения экс-советнику Виктору Януковичу и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту. Это сделали, чтобы заключить Манафорта, если Трамп его помилует.

Новые обвинения содержат 16 пунктов относительно схемы, в которой Пола Манафорта обвиняют в фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам, пишет The New York Times.

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Накануне Полу Манафорту объявили приговор. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине.

"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", – подчеркнул окружной прокурор. Он добавил, что расследование его коллег "принесло серьезные уголовные обвинения, за которые подсудимый еще не ответил".

Президент США имеет широкие полномочия выдавать помилование в случае федеральных преступлений. Однако, он не имеет таких полномочий по делам американских штатов.

Несмотря на то, что Трамп заявлял, что не собирается помиловать своего экс-руководителя избирательной кампании, он часто говорил о своей власти о помиловании и неоднократно защищал Манафорта, называя его "смелым человеком".

Кто такой Пол Манафорт?

Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.