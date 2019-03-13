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      Пола Манафорта звинуватили ще у 16 злочинах

      93 Читать новость на русском
      Пола Манафорта звинуватили ще у 16 злочинах
      Пола Манафорта звинуватили ще у 16 злочинах / Фото з відкритих джерел

      У Нью-Йорку прокуратура висунула нові звинувачення екс-раднику Віктора Януковича і екс-очільнику передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту. Це зробили, щоб ув’язнити Манафорта, якщо Трамп його помилує.

      Нові звинувачення містять 16 пунктів стосовно схеми, в якій Пола Манафорта звинувачують у фальсифікації робочих документів для отримання мільйонів доларів за кредитами, пише The New York Times.

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      Напередодні Полу Манафорту оголосили вирок. Його засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні.

      "У Нью-Йорку ніхто не виходить за рамки закону", – наголосив окружний прокурор. Він додав, що розслідування його колег "принесло серйозні кримінальні звинувачення, за які підсудний ще не відповів".

      Президент США має широкі повноваження видавати помилування у випадку федеральних злочинів. Однак, він не має таких повноважень у справах американських штатів.

      Попри те, що Трамп заявляв, що не збирається помилувати свого екс-керівника виборчої кампанії, він часто говорив про свою владу щодо помилування і неодноразово захищав Манафорта, називаючи його "сміливим чоловіком".

      Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Пол Манафорт Новини США Кримінальні новини Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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