Це небезпечно, – дипломат про скасування зустрічі адвоката Трампа і Зеленського

Заява адвоката очільника Білого дому Дональда Трампа, Рудольфа Джуліані, про скасування його візиту в Україну є "небезпечною".

І команді новообраного президента Володимира Зеленського потрібно буде грати "тонку гру", про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в Twitter.

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Адвокат Трампа неодноразово зустрічався з Луценком, – The New York Times

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"Тут тонка гра, в яку доведеться грати команді нового президента і приймати складні рішення", – додав він.

Різка заява Джуліані, близького соратника Трампа – це небезпечно. Зберегти і примножити підтримку США – це фундаментальний національний інтерес України,

– сказав Кулеба.

Різка заява Джуліані, близького соратника Трампа - це небезпечно. Зберегти і примножити підтримку США - це фундаментальний національний інтерес України. Тут тонка гра, в яку доведеться грати команді нового президента і ухвалювати складні рішення. https://t.co/XQKWPE3vne — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 травня 2019 р.

Хто такий Рудольф Джуліані?Був адвокатом Трампа в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США. Саме Джуліані, згідно з джерелами The New York Times, частково очолював зусилля команди Трампа щодо залучення уваги до роботи Байдена в Україні.

Для чого Джуліані хотів приїхати в Україну ? Персональний адвокат Трампа хотів переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Йдеться про розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії. Також Джуліані хотів розповісти Зеленському "все, що я знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".

Проте, американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа в такий спосіб намагався допомогти йому у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".



Рудольф Джуліані

Чому він скасував зустріч? В інтерв'ю телеканалу Fox News адвокат Трампа розповів, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким він піддався після анонсування своєї поїздки. Також він припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є ворогами Трампа, в деяких випадках і ворогами США, а ще – "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року". Проте, американські ЗМІ зазначають, що візит Джуліані було скасовано саме після різких звинувачень демократів у тому, що він нібито шукає зовнішньої підтримки перед виборами президента США 2020 року.