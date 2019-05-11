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      Це небезпечно, – дипломат про скасування зустрічі адвоката Трампа і Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Заява адвоката очільника Білого дому Дональда Трампа, Рудольфа Джуліані, про скасування його візиту в Україну є "небезпечною".

      І команді новообраного президента Володимира Зеленського потрібно буде грати "тонку гру", про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в Twitter.

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      Адвокат Трампа неодноразово зустрічався з Луценком, – The New York Times
      https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

      "Тут тонка гра, в яку доведеться грати команді нового президента і приймати складні рішення", – додав він.

      Різка заява Джуліані, близького соратника Трампа – це небезпечно. Зберегти і примножити підтримку США – це фундаментальний національний інтерес України,
      – сказав Кулеба.

      Хто такий Рудольф Джуліані?Був адвокатом Трампа в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США. Саме Джуліані, згідно з джерелами The New York Times, частково очолював зусилля команди Трампа щодо залучення уваги до роботи Байдена в Україні.

      Для чого Джуліані хотів приїхати в Україну ? Персональний адвокат Трампа хотів переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Йдеться про розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії. Також Джуліані хотів розповісти Зеленському "все, що я знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".

      Проте, американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа в такий спосіб намагався допомогти йому у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

      трамп зеленський сша джуліані
      Рудольф Джуліані

      Чому він скасував зустріч? В інтерв'ю телеканалу Fox News адвокат Трампа  розповів, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки", яким він піддався після анонсування своєї поїздки. Також він припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є ворогами Трампа, в деяких випадках і ворогами США, а ще – "у середовищі вже засудженої людини, яку визнали причетною до надання допомоги демократам у розслідуванні 2016 року". Проте, американські ЗМІ зазначають, що візит Джуліані було скасовано саме після різких звинувачень демократів у тому, що він нібито шукає зовнішньої підтримки перед виборами президента США 2020 року.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Володимир Зеленський
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