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      Адвокат Трампа неодноразово зустрічався з Луценком, – The New York Times

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / apostrophe.ua

      Адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані декілька разів зустрічався з українським генпрокурором Юрієм Луценком, щоб обговорити розслідування проти газодобувної компанії Burisma Group.

      Саме у цій компанії обіймав посаду в раді директорів син американського політика Джо Байдена, повідомили у The New York Times.

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      Й додали, що розслідування щодо Burisma Group вигідне Трампу та його оточенню через те, що Байден-старший планує балотуватися в президенти на наступних виборах у США. Зазначимо, що власник компанії, де працював Байден-молодший – колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський.

      Байден-молодший
      Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена

      За інформацією видання, Джуліані нібито обговорював з колишнім та чинним генпрокурорами України розслідування проти Burisma Group та його зв'язок з Байденом. Зокрема у 2019 році адвокат Трампа декілька разів зустрічався з Луценком у Нью-Йорку. 

      Пізніше чинний генпрокурор повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки,
      – зазначили у The New York Times.

      Проте наголосили, що офіційно адвокат цього не прокоментував. Хоч і пояснив, що втрутився через те, що демократи вступили у змову з українцями, аби ініціювати розслідування спецпрокурора США.

      Хто такий Рудольф Джуліані?Був адвокатом Трампа в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США. Саме Джуліані, згідно з джерелами The New York Times, частково очолював зусилля команди Трампа щодо залучення уваги до роботи Байдена в Україні.

      Крім цього, журналісти видання пов'язали розслідування проти Burisma Group з візитом віце-президента США Байдена-старшого до Києва – у березні 2016 року.

      Тоді Байден, який на той час був американським віце-президентом, заявив, що Україна може не отримати від США один мільярд кредитних гарантій. Він запевнив, що це станеться, якщо українські лідери не звільнять генпрокурора Віктора Шокіна. 

      Джо Байден в Києві
      Джо Байден під час повторного візиту до Києва у 2017 році

      Згодом Шокіна таки звільнили. Також речник Байдена наголосив, що така вимога не була пов'язана зі справою, де фігурував Байден-молодший, а стосувалася корупції в ГПУ та колах української політичної еліти, пояснили у The New York Times.

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      Теги: Новини США Дональд Трамп Юрій Луценко Розслідування Новини України
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