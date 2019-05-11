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      Это опасно, – дипломат об отмене встречи адвоката Трампа и Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Заявление адвоката главы Белого дома Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, об отмене его визита в Украину "опасно".

      И команде новоизбранного президента Владимира Зеленского нужно будет играть "тонкую игру", об этом заявил Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Twitter.

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      "Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", – добавил он.

      Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа – это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины,
      – сказал Кулеба.

      Кто такой Рудольф Джулиани?
      Был адвокатом Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США. Именно Джулиани, согласно источникам The New York Times, частично возглавлял усилия команды Трампа для привлечения внимания к работе Байдена в Украине.

      Для чего Джулиани хотел приехать в Украину? Персональный адвокат Трампа хотел убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Речь идет о расследовании относительно вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании. Также Джулиани хотел рассказать Зеленскому "все, что я знает о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако, американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа таким образом пытался помочь ему в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеет право".

      трамп зеленський сша джуліані
      Рудольф Джулиани

      Почему он отменил встречу? В интервью телеканалу Fox News адвокат Трампа рассказал, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки", которым он подвергся после анонсирования своей поездки. Также он предположил, что в Украине он окажется в среде людей, которые являются врагами Трампа, в некоторых случаях и врагами США, а еще – "в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года". Однако, американские СМИ отмечают, что визит Джулиани был отменен именно после резких обвинений демократов в том, что он якобы ищет внешнюю поддержку перед выборами президента США 2020 года.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США
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