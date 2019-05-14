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      Лещенко вимагає від Луценка ініціювати зняття недоторканності з нардепа

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      Лещенко вимагає, щоб з нього зняли недоторканність
      Лещенко вимагає, щоб з нього зняли недоторканність / Кадр з відео

      Нардеп Сергія Лещенко закликав генпрокурора Юрія Луценка внести до парламенту подання для зняття з нього (Лещенка) депутатської недоторканності. Усе для якнайшвидшого розслідування можливого розголошення Лещенком даних досудового розслідування у справі про "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів"

      14 травня Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів". Генпрокурор також звинуватив нардепа в тому, що той нібито втрутився у вибори президента США 2016 року, публікуючи дані про "чорну бухгалтерію". Зауважимо, що в публікаціях фігурував Пол Манафорт, який співпрацював з "регіоналами" та у 2016 році керував виборчим штабом Дональда Трампа.

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      Закликаю не зволікати з поданням на зняття з мене депутатської недоторканності. Прошу зробили це ще цього тижня, поки в парламенті є ще депутати,
      – сказав Лещенко на брифінгу.

      Лещенко також закликав у стислі терміни розслідувати справу, та вимагає, щоб його допитували у прямому ефірі. 

      Нардеп також заявив, що готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті у прямому ефірі.

      "Якщо Луценко дозволяє собі використовувати цю справу для того, щоб зберегти місце генпрокурора, щоб отримати захист в оточенні американського президента, немає жодної проблеми, якщо суспільство буде бачити з усіх боків цю історію", – заявив Лещенко.

      Своїми діями Луценко вкидає Україну в конфлікт, який розгорається між двома – республіканською і демократичною партіями – США, переконаний нардеп.

      Дивіться відео з брифінгу Лещенка, де він коментує звинувачення Луценка:

      Лещенко також заявив, що Луценко особисто розкривав йому дані слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх 5 років.

      Ця справа призвела до конфлікту всередині коаліції, і призвела до серйозних політичних наслідків в Україні,
      – заявив нардеп і додав, що генпрокурор добре знає, про яку справу мовиться.

      Лещенко переконує, що готовий отримати підозру і покарання щодо розголошення даних слідства, але в комплексі зі ще однією справою, в якій сам Луценко може стати об’єктом розслідування.

      "Хочу, щоб Юрій Луценко дав відповіді на питання, які стосуються цієї гучної справи, про яку ми поки не говоримо, але яка багато чого зробила в українській політиці і правоохоронній системі", – сказав політик.

      Що відомо про "чорну бухгалтерію"?

      У 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або ще "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт також очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

      Манафорт Янукович чорнв бухгалтерія Партія регіонів
      Манафорт був політичним консультантом "Партії регіонів" та отримував таємні платежі

      Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Він також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      У березні Манафорта засудили у США загалом до 7,5 років за низкою звинувачень: шахрайство в податковій і банківській сферах, змова, пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні. Згодом йому висунули нові звинувачення за 16-ма пунктами.

      За публікацію "чорної бухгалтерії" у Трампа Лещенка звинуватили у втручанні у вибори США

      Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані – нещодавно назвав Лещенка ворогом американського лідера в оточені обраного президентом України Володимира Зеленського. За словами Джуліані, Лещенко нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".

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      Джуліані Трамп США втручання у вибори США 2016 Лещенко чорна бухгалтерія Партія регіонів
      Джуліані і Трамп

      До речі, Джуліані планував прибути в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, проте скасував свій візит. Причиною цього назвав виснажливі атаки і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках – ворогами США.

      Що кажуть Лещенко і Луценко?

      Після Джуліані у втручанні у вибори президента США Лещенка звинуватив і Луценко. Саме тому генпрокурор анонсував оголошення Лещенку підозри у розголошенні даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію".

      А Лещенко каже, що Луценко нібито вводить в оману адвоката Трампа, бо хоче втриматися на посаді генпрокурора.

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      Теги: Вибори у США Новини України Новини політики Сергій Лещенко Розслідування ГПУ Юрій Луценко "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
      Джерело: 24 канал
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