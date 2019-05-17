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      Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа

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      Что известно об элитной квартире Лещенко
      Что известно об элитной квартире Лещенко / 24 канал

      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении возможного получения взятки нардепом Сергеем Лещенко. Дело касается покупки депутатом элитной квартиры в центре Киева в 2016 году.

      В САП ссылаются на сообщения в СМИ, согласно которым Лещенко систематически получал "миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов".

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      Народный депутат уже отреагировал на резонансное производство против него. Дело о взятке в виде квартиры Лещенко назвал "трагифарсом" и попыткой генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя, руководителя САП Назара Холодницкого удержаться в должности.

      Недвижимость 24 напомнит, чем покупка народным депутатом квартиры в центре Киева в свое время вызвала резонанс в обществе и медиапространстве.

      Что известно об элитной квартире Лещенко?

      В сентябре 2016-го стало известно, что бывший журналист, а ныне депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 квадратных метров в новостройке в самом центре Киева. Тогда в сеть попали документы, в которых было указано, что стоимость покупки почти 7,5 миллиона гривен.

      Лещенко объяснял, что часть средств на эту недешевую покупку ему удалось сэкономить. Половину суммы ему одолжила владелица интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, где, до того как стать депутатом, Лещенко работал заместителем главного редактора. Оставшуюся сумму приложила его невеста, а теперь жена Анастасия Топольская, которую больше знают как DJ Nastia.

      Сергій Лещенко Анастасія Топольська
      Сергей Лещенко и его жена Анастасия Топольская // Фото: Facebook Сергея Лещенко

      По адресу Ивана Франко, 11 в центре Киева расположен новый жилой комплекс клубного типа, где продают 2-, 3– и 4-комнатные квартиры. Стоимость метра квадратного здесь, согласно данным сайтов по продаже недвижимости, сейчас колеблется в пределах 1600-2500 долларов за квадрат.

      ЖК Київ квартира Лещенко
      Метр квадратный в элитном ЖК в центре Киева сейчас стоит от 1640 долларов // Фото: nv.ua

      В декабре 2017 года Лещенко показывал журналистам известную квартиру, где не было еще никакого ремонта, только пустые стены. В новом доме жена нардепа задумала обустроить музыкальную студию.

      Топольська Лещенко квартира
      Топольская на фоне пустых стен в их совместной с Лещенко квартире // Фото: nv.ua

      Лещенко показал журналистам квартиру за 7,5 млн: смотрите видео

      В декларации о доходах нардепа за 2018-й указана квартира площадью 192 метра квадратных в Киеве. Указано, что она была приобретена за 7,55 миллиона гривен в сентябре 2016-го. Зарегистрирована она на Сергея Лещенко, но отмечена как совместная собственность (по 50%) с Анастасией Топольской.

      Лещенко декларація квартира

      В свое время в 2017-м Лещенко с тогда еще невестой Анастасией Топольской показывали, как выглядит арендованная ними трехкомнатная квартира в хрущевке.

      Квартира, которую снимают Сергей Лещенко с женой: смотрите фото

      Все фото: nv.ua

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Коррупция Сергей Лещенко
      Источник: 24 Канал
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