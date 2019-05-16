Лещенко о деле против себя: интересно, куда дальше заведет фантазия Луценко

Народный депутат Сергей Лещенко убежден, что открытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой дело о возможном получении им взятки является попыткой генпрокурора Юрия Луценко удержаться в должности. Лещенко также подаст на САП иск в суд о защите чести и достоинства.

16 мая САП сообщила, что открыла уголовное производство в отношении Лещенко по факту возможного получения им взятки. В прокуратуре ссылаются на публикации в СМИ о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре Киева в 2016 году за деньги, якобы полученные в качестве взятки.

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Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела ... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия,

– написал Лещенко в Facebook.

Нардеп повторно призвал генпрокурора немедленно вести в парламент представление о снятии с Лещенко депутатской неприкосновенности. При этом политик предложил Луценко самому выбрать, по какому делу – по Манафорту, квартире, "за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко".

"Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", – напомнил Лещенко.

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Что известно о скандале вокруг квартиры Лещенко?

В сентябре 2016 года в Украине разгорелся скандал из-за покупки Лещенко элитной квартиры в центре Киева за 300 тысяч долларов. Суть скандала: за какие деньги купил квартиру нардеп, если этого не позволяли его доходы, при этом другие идентичные квартиры стоили в то время 1 миллион долларов. Правоохранители позже заявили, что в деле нет состава преступления.

В чем Луценко обвиняет Лещенко?

Накануне Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос и могут вручить подозрение за якобы разглашение данных досудебного следствия по делу о "черной кассе" "Партии регионов".

Луценко также обвинил Лещенко в том, что нардеп якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии". Заметим, что в публикациях фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал с "регионалами", получал от них тайные платежи, и в 2016 году руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

Лещенко отверг любое вмешательство в американские выборы и призвал Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности и вызывать на допросы в прямом эфире.