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      Лещенко о деле против себя: интересно, куда дальше заведет фантазия Луценко

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      Лещенко подаст в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру
      Лещенко подаст в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру / 24 канал

      Народный депутат Сергей Лещенко убежден, что открытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой дело о возможном получении им взятки является попыткой генпрокурора Юрия Луценко удержаться в должности. Лещенко также подаст на САП иск в суд о защите чести и достоинства.

      16 мая САП сообщила, что открыла уголовное производство в отношении Лещенко по факту возможного получения им взятки. В прокуратуре ссылаются на публикации в СМИ о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре Киева в 2016 году за деньги, якобы полученные в качестве взятки.

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      Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела ... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия,
      – написал Лещенко в Facebook.

      Нардеп повторно призвал генпрокурора немедленно вести в парламент представление о снятии с Лещенко депутатской неприкосновенности. При этом политик предложил Луценко самому выбрать, по какому делу – по Манафорту, квартире, "за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко".

      "Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", – напомнил Лещенко.

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      Что известно о скандале вокруг квартиры Лещенко?

      В сентябре 2016 года в Украине разгорелся скандал из-за покупки Лещенко элитной квартиры в центре Киева за 300 тысяч долларов. Суть скандала: за какие деньги купил квартиру нардеп, если этого не позволяли его доходы, при этом другие идентичные квартиры стоили в то время 1 миллион долларов. Правоохранители позже заявили, что в деле нет состава преступления.

      В чем Луценко обвиняет Лещенко?

      Накануне Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос и могут вручить подозрение за якобы разглашение данных досудебного следствия по делу о "черной кассе" "Партии регионов".

      Луценко также обвинил Лещенко в том, что нардеп якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии". Заметим, что в публикациях фигурировал Пол Манафорт, который сотрудничал с "регионалами", получал от них тайные платежи, и в 2016 году руководил избирательным штабом Дональда Трампа.

      Лещенко отверг любое вмешательство в американские выборы и призвал Луценко как можно скорее инициировать снятие с него депутатской неприкосновенности и вызывать на допросы в прямом эфире.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Судьи Новости недвижимости Расследования Взятка Юрий Луценко ГПУ САП Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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