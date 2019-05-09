Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов

Часто чиновники и не спешат с выполнением своих задач. Иногда это обусловлено объективными причинами, например, значительными нагрузкам. В других случаях – откровенным злоупотреблением.

"НЕчесть недели"

Каждый, кто страдает от такой бездеятельности, может обратиться за защитой в суд. Именно так решили сделать представители общественной организации "Автомайдан", когда в Нацагенстве по предотвращению коррупции начали медлить с проверками судей.

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Летом 2017 года активисты "Автомайдана" обнаружили, что Татьяна Весельская, член Высшей квалификационной комиссии судей, приватизировала служебную квартиру на свою дочь. И это несмотря на то, что обе уже имели дорогое жилье и высокие доходы.



Татьяна Весельская

Пожалуй, еще одна квартира понадобилась, чтобы хранить многочисленные драгоценности, меховые пальто, сумки Prada и кастрюли за 130 тысяч гривен.

Все это член ВККС задекларировала в 2016 году. Когда активисты посчитали ее наличные сбережения, то выяснилось, что они почти на 800 тысяч гривен превышают доходы.

Декларация Татьяны Весельской

Проверять соответствие доходов расходам чиновников должно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Поэтому активисты "Автомайдана" обратилась именно туда с сообщением о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

В сентябре 2017 года НАПК решило провести полную проверку декларации участницы ВККС за 2015 и 2016 годы. Такая проверка должна длиться максимум 60 дней. В определенных случаях разрешается продлить этот срок еще на 30 дней. Однако, ни за три месяца, ни через полгода, и даже через год проверка не была завершена.

На многочисленные запросы "Автомайдана" приходили одинаковые ответы – "готовим проект решения". В конце концов представители "Автомайдана" подали иск в суд о бездеятельности НАПК. Дело досталась судье Окружного админисуда города Киева Игорю Качуру. Именно этот судья недавно принимал решение о незаконности национализации "Приватбанка".

Почему национализировали "Приватбанк"?"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

Качур также признал, что иск Автомайдана является безосновательным. Судья решил, что законодательством срок установлен только для проведения проверки, а не для принятия решения. То есть НАПК может собирать и проверять информацию всего 2-3 месяца, а думать, какое же решение принять, сколько угодно.



Игорь Качур

В своем решении Игорь Качур фактически отметил, что "Автомайдан" не мог обращаться за защитой в суд, потому что в общественной оганизация нет никаких прав, свобод или интересов в этом вопросе. Право подать заявление есть, а вот права на рассмотрение в разумный срок – нет.

Премию "НЕчесть недели" за игнорирование бездействия НАПК получает судья Окружного административного суда города Киева Игорь Качур.



Премию "НЕчесть недели" получил Игорь Качур

Честь недели

Интересно, что недавно коллега Игоря Качура – другая судья Окружного админсуда – вынесла противоположное решение по аналогичному делу "Автомайдана". Активисты подали еще один иск о бездействии в НАПК за того, что Нацагенство не торопились проверять декларации поданные судьей Ольгой Ступак.



Ольга Ступак

Еще как судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ступак не указала в декларации, что проживает в роскошном доме своей свекрови под Киевом. Впоследствии детективы НАБУ установили, что этот дом приобрели на средства мужа судьи, которые также не были задекларированы.



Роскошный дом судьи Ольги Ступак

Несмотря на сомнительные доходы и отрицательное заключение Общественного совета добросовестности в начале 2018 года Ольга Ступак все равно стала судьей Верховного Суда. Полную проверку деклараций Ольги Ступак за 2015 и 2016 годы НАПК начало еще в 2017 году.

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Судья Марина Бояринцева, в отличии от своего коллеги, считает, что полная проверка деклараций должна проводиться в разумный срок. Судья посчитала, что проверку деклараций Ступак должны были провести больше года назад. При этом Бояринцева обратила внимание, что у Нацагентства не было причин откладывать или продолжать проверку.

Со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека, Марина Бояринцева объяснила, почему важно, чтобы госорганы своевременно и последовательно выполняли возложенные на них обязанности.



Марина Бояринцева

Судья также подчеркнула, что "Автомайдан", как и другие общественные организации, в случае выявления коррупционных деяний у чиновников наделены правом обращаться в соответствующие органы и имеют право на надлежащее рассмотрение своих сообщений.

Премию "Честь недели" за обстоятельное исследование законодательства и материалов дела получает судья Окружного административного суда города Киева Марина Бояринцева.



Премию "Честь недели" получила Марина Бояринцева

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.