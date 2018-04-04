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Лещенко ответил Холодницкому: "Моя квартира стала универсальной отмазкой в Украине"

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Сергей Лещенко прокомментировал возобновление дела по его квартире
Сергей Лещенко прокомментировал возобновление дела по его квартире / Фото из открытых источников

Народный депутат Сергей Лещенко выразил недовольство тем, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила расследование по приобретению нардепом дорогой квартиры в 2016 году.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отметим, что председатель САП Назар Холодницкий 4 апреля заявил о возобновлении уголовного производства по Лещенко из-за приобретения им квартиры.

"Для меня огромная честь, что моя квартира уже стала универсальной отмазкой 2 года в стране. Что касается моей квартиры, то Печерский суд поставил там точку, не найдя ни одного нарушения, а апелляция ввела это решение в силу. Что касается моей квартиры, Генеральная прокуратура закрыла дело за отсутствием события и состава преступления", – заявил Лещенко.

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При этом нардеп отметил, что лучше Холодницкому ответить на вопрос о собственной квартире, которая почему-то оказалась именно в том доме, где председатель САП "отмазывал застройщика".

"Почему так произошло случайно, что вы живете именно там, где застройщик пытался дать взятку министру здравоохранения", – обратился Лещенко к Холодницкому.

Напомним, 6 сентября 2016 появилась информация, что депутат Сергей Лещенко купил квартиру площадью почти 200 квадратных метров в новостройке за 7,5 миллиона гривен. Во время расследования относительно вероятного незаконного обогащения Лещенко НАБУ установило, что в действиях политика есть состав административного, но не уголовного преступления.

Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины САП Назар Холодницкий Недвижимость Сергей Лещенко
Источник: 24 Канал
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