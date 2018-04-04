Лещенко дав відповідь Холодницькому: "Моя квартира стала універсальною відмазкою в Україні"

Народний депутат Сергій Лещенко висловив невдоволення тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура поновила розслідування щодо придбання нардепом дорогої квартири у 2016 році.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що голова САП Назар Холодницький 4 квітня заявив про поновлення кримінального провадження щодо Лещенка через придбання ним квартири.

"Для мене величезна честь, що моя квартира вже стала універсальною відмазкою 2 роки в країні. Що стосується моєї квартири, то Печерський суд поставив там крапку, не знайшовши жодного порушення, а апеляція ввела це рішення в силу. Що стосується моєї квартири, Генеральна прокуратура закрила справу за відсутністю події і складу злочину", – заявив Лещенко.

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При цьому нардеп наголосив, що краще Холодницькому відповісти на запитання про власну квартиру, яка чомусь виявилась саме у тому будинку, де голова САП "відмазував забудовника".

"Чомусь так сталося випадково, що ви живете саме там, де забудовник намагався дати хабара міністру охорони здоров'я", – звернувся Лещенко до Холодницького.

Нагадаємо, 6 вересня 2016 року з'явилась інформація, що депутат Сергій Лещенко купив квартиру площею майже 200 квадратних метрів у новобудові за 7,5 мільйона гривень. Під час розслідування щодо ймовірного незаконного збагачення Лещенка НАБУ встановило, що в діях політика є склад адміністративного, але не кримінального правопорушення.