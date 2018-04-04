Холодницький назвав особу, яку бачить на посаді голови САП у разі свого звільнення

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив про постійні спроби його дискредитації та назвав причини цього. Про це голова САП сказав 4 квітня під час доповіді у Верховній Раді.

Зазначимо, що під час доповіді Холодницького нардеп Сергій Лещенко поставив голові САП наступне запитання: "Кого Ви бачите на своєму місці після того, як розслідування може досягнути свого завершення?"

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На це Холодницький коротко відповів: "Пане Лещенко, наступником я бачу Вас".

"Зараз дуже багато хто хоче спекулювати записами. А тепер розставимо крапки над і. Два роки мене як керівника САП намагаються дискредитувати і сказати, що я якийсь не такий. А чому? Тому що, пане Сергію, я був проти, що якась аналітична довідка замінила провадження по Вашій квартирі за 350 тисяч доларів. І це не було внесено до ЄРДР. Але я інформую, що це провадження зареєстровано і я чекаю від органів слідства, чим воно закінчиться, бо аналіз доходів і видатків не дозволяє Вам придбати квартиру в центрі Києва", – заявив голова САП.

Нагадаємо, 30 березня голова ГПУ Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Назара Холодницького з посали голови САП за нібито "дисциплінарні проступки".