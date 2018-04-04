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НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів щодо Холодницького

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Назар Холодницький
Назар Холодницький / Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі Бюро.

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"З огляду на суспільний резонанс та з метою надання громадськості достовірної інформації про участь НАБУ у розслідуванні стосовно заступника Генерального прокурора – Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національне бюро вважає доцільним оприлюднити фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті Керівника САП", – пояснили у НАБУ.

Водночас прес-служба відомства наголосила, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді та в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого Генеральною прокуратурою України.

В результаті, на переконання НАБУ, було встановлено факти, які можуть свідчити про наявність в діях Керівника САП ознак кримінальних та дисциплінарних порушень. Зокрема, йдеться про можливе підбурювання свідків до давання неправдивих показань, розголошення відомостей досудового розслідування особам, які не мають відношення до відповідного кримінального провадження,
– підкреслюється у дописі.

Фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо Холодницького: відео

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Напередодні перед допитом у НАБУ Холодницький заявив, що проситиме Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про відсторонення його від посади на час розслідування.

Теги: НАБУ Назар Холодницький САП Новини політики Новини України Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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