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Холодницький зробив важливу заяву щодо перебування на посаді очільника САП

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що сам проситиме Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про відсторонення його від посади на час розслідування. За його словами, обвинувачення щодо нього ґрунтуються на так званій "справі Супрун", а ГПУ підозрює його у розголошенні відомостей досудового розслідування.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед допитом у Генеральній прокуратурі України.

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За його словами, він ще продовжує виконувати обов'язки (ставить підписи, призначає прокурорів).

"Наскільки я знаю, буде стояти питання про відсторонення на час проведення дисциплінарного провадження від посади. Не боюся і навпаки буду сам клопотати про це для збереження об’єктивності, щоб не було ніякого втручання в роботу комісії, так і своїх підлеглих прокурорів", – зауважив Холодницький.

Як наголосив голова САП, ГПУ відкрила кримінальне провадження проти нього за підозрою у розголошенні відомостей досудового розслідування.

"Наскільки мені відомо, провадження відкрито за статтею "розголошення даних досудового розслідування", а це є легким злочином", – зазначає головний антикорупційний прокурор.

На його думку, це звинувачення ґрунтуються на "справі Супрун".

"Це так звана справа про спробу дачі хабаря Супрун. Взагалі, наскільки я розумію, там 4 чи 5 дисциплінарних фактів, 3 з них ґрунтуються на справі Супрун. Системні справи ґрунтуються фактично на одній справі. Я чекаю рішення КДКП про відкриття провадження. Буде таке рішення – будемо брати участь, обговорювати всі факти", – констатував він.

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Крім того, очільник САП додав, що фактично всі обвинувачення проти нього зводяться у кожному конкретному кримінальному провадженні до того, що він здійснює процесуальне керівництво не просто як керівник САП, а як прокурор.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини ГПУ САП Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
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