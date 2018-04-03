Як Холодницький опинився на посаді голови САП

Звичайний львівський хлопець зробив кар'єру і професійними сходами піднявся аж до посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після університету Холодницький почав працювати помічником прокурора, потім прокурором, помічником заступника Генерального прокурора, а після анексії Криму – головним прокурором півострова.

І вже в тридцять років стає головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



На конкурсі на посаду Холодницький здавався найоптимальнішим варіантом. Про молодого, але амбітного прокурора позитивно відгукувалися колеги, громадські активісти. А репутація була без помітних плям.

Читайте також: Чи повинен Холодницький піти у відставку: версія експерта

В спробах отримати хабар Холодницького не помічали. А коли ж дніпровські судді хотіли підкупити керівника САП за 300 тисяч доларів – отримали відмову та ще й проблеми з правоохоронцями. До слова, в місяць Холодницький заробляє понад 100 тисяч гривень. Попри це називає себе сором'язливим і веде скромний спосіб життя.



Холодницький живе з котом у двокімнатній квартирі під Києвом. І шукає наречену. Себе ж жартома називає завидним холостяком.



До професійних обов'язків Назара Холодницького – відкриття футбольного майданчика. Адже він паралельно працює у Федерації футболу. До слова, критики Холодницького зловтішаються, що після можливого звільнення прокурорську кар'єру прийдеться остаточно проміняти на спортивну.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького.



У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.