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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Холодницький піде на допит до ГПУ 3 квітня

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Назар Холодницький піде на допит до ГПУ
Назар Холодницький піде на допит до ГПУ / Korrespondent.net

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 3 квітня прийде на допит до Департаменту Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Про це голова САП заявив 30 березня на брифінгу.

"Третього квітня мене викликають на допит у цей департамент, я піду на нього. І дам всі свідчення. Я говорив, що ні від кого не ховаюся, нікуди не збираюся тікати", – сказав Холодницький.

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Він також наголосив, що після ознайомлення зі скаргою, яку подали на нього до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, обов'язково наполягатиме на публічному розгляді цього дисциплінарного провадження.

"Я прокоментую кожне слово, яке було сказано", – заявив голова САП.

Нагадаємо, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за розглядом питання щодо зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури за нібито "дисциплінарні проступки".

Теги: Новини України ГПУ САП Назар Холодницький Новини політики
Джерело: 24 Канал
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