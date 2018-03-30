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Холодницкий пойдет на допрос в ГПУ 3 апреля

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Назар Холодницкий пойдет на допрос в ГПУ
Назар Холодницкий пойдет на допрос в ГПУ / Korrespondent.net

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Об этом председатель САП заявил 30 марта на брифинге.

"Третьего апреля меня вызывают на допрос в этот департамент, я пойду на него. И дам все показания. Я говорил, что ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь бежать", – сказал Холодницкий.

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Он также отметил, что после ознакомления с жалобой, которую подали на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обязательно будет настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства.

"Я прокомментирую каждое слово, которое было сказано", – заявил председатель САП.

Напомним, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению вопроса о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры за якобы "дисциплинарные проступки".

Теги: Новости Украины ГПУ САП Назар Холодницкий Новости политики
Источник: 24 Канал
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