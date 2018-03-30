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Стало известно, в чем обвиняют председателя САП Назара Холодницкого

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Назар Сытник рассказал детали прослушивание Холодницкого
Назар Сытник рассказал детали прослушивание Холодницкого / Фото из открытых источников

30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.

Сообщение об этом Луценко разместил днем в пятницу на своей странице в Facebook.

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Впоследствии директор НАБУ Артем Сытник рассказал подробности дела о так называемых "жучках Холодницкого", пишет DT.UA.

По словам Сытника, во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц, в отношении которых были открыты производства, а именно прослушивание длилось почти месяц.

Во-первых, речь идет о сливе информации о подготовке обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений,
– рассказал директор НАБУ.

Сытник уточнил, что речь идет не только о прокурорах, в отношении которых велись производства, но и судей, на которых оказывалось давление для принятия решений.

"Давление на суд делался с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого", - отметил глава НАБУ.

По его словам, это лишь краткий перечень того, что зафиксировано на этих записях.

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Сытник также уточнил, что речь идет о таких делах как:

хищения средств чиновниками мэрии Одессы;

дело по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды;

дело, которое касается фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с нардепом Логвинским;

расследования, связанные с е-декларациями высших должностных лиц;

расследования, связанные с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.

Как отмечает ZN.UA по их данным, в двух последних случаях речь идет об уже экс-главе НАПК Наталье Корчак и бизнесмене Олеге Бахматюке.

Теги: Новости политики Новости Украины Расследования САП Назар Холодницкий НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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