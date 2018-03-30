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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, у чому звинувачують голову САП Назара Холодницького

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Назар Ситник розповів деталі прослуховування Холодницького
Назар Ситник розповів деталі прослуховування Холодницького / Фото із відкритих джерел

30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.

Повідомлення про це Луценко розмістив вдень у п'ятницю на своїй сторінці у Facebook.

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Згодом директор НАБУ Артем Ситник розповів подробиці справи про так звані "жучки Холодницького", пише DT.UA.

За словами Ситника, під час прослуховування кабінету Холодницького вдалося зафіксувати інформацію про тиск на певних посадових осіб, щодо яких були провадження, а саме прослуховування тривало майже місяць.

По-перше, мова йде про злив інформації про підготовку обшуків тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень,
– розповів директор НАБУ.

Ситник уточнив, що йдеться не лише про прокурорів, щодо яких велись провадження, а й про суддів, на яких тиснули для прийняття рішень.

"Тиск на суд робився з тією метою, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку в особи, яка є другом Холодницького", - зазначив очільник НАБУ.

За його словами, це лише короткий перелік того, що зафіксовано на цих записах.

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Ситник також уточнив, що мова йде про такі справи як:

розкрадання коштів чиновниками мерії Одеси;

справу за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди;

справу, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з нардепом Логвинським;

розслідування, пов'язані з е-деклараціями вищих посадових осіб;

розслідування, пов'язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу.

Як зазначає ZN.UA, за їхніми даними, у двох останніх випадках йдеться про уже екс-голову НАЗК Наталію Корчак та бізнесмена Олега Бахматюка.

Теги: Новини України Розслідування САП Назар Холодницький Артем Ситник НАБУ Новини політики
Джерело: 24 Канал
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