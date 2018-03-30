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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Холодницький про справу проти себе: "Я з такою позицією погодитись не можу"

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Холодницький прокоментував справу проти себе
Холодницький прокоментував справу проти себе / Ukrinform.ru

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що не погоджується зі скаргами про вчинення ним дисциплінарних проступків, які подали до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів працівники ГПУ та НАБУ.

Про це голова САП сказав 30 березня на брифінгу.

"Я не хочу зараз вангувати, але те, що зараз відбувається, та шкода, яка буде заподіяна антикорупційній боротьбі – час це покаже і ви будете бачити це самі. Єдине, чого я хотів, і єдине, чого хочуть мої прокурори, – це достатня доказова база. І коли ми замість достатньої доказової бази чуємо лише гучні вислови, гучні прізвища і апріорі звинувачення у злочинах, я з такою позицією погодитись не можу", – заявив Холодницький.

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"Прочитавши, щоправда ще не до кінця, інтерв’ю (Ситника), яке дуже синхронно вийшло, я дуже здивований тими коментарями, які давав директор НАБУ Артем Ситник. Питання наших відносин були завжди питаннями відносин в рамках КПК. Тільки-но прокурор погоджував підозру, він був хороший. Але тільки-но прокурор починав питати про докази, він відразу ставав зі старої системи, якимось не таким, яким його вигідно бачити", – розповів Холодницький.

Він також наголосив, що вимагатиме від слідства повної доказової бази.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.

Теги: Новини України ГПУ САП НАБУ Назар Холодницький Новини політики Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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