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Холодницкий о деле против себя: "Я с такой позицией согласиться не могу"

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Холодницкий прокомментировал дело против себя
Холодницкий прокомментировал дело против себя / Ukrinform.ru

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не согласен с жалобами о совершении им дисциплинарных проступков, которые подали в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров работники ГПУ и НАБУ.

Об этом председатель САП сказал 30 марта на брифинге.

"Я не хочу сейчас ванговать, но то, что сейчас происходит, и вред, который будет причинен антикоррупционной борьбе – время это покажет и вы будете видеть это сами. Единственное, чего я хотел, и единственное, чего хотят мои прокуроры, – это достаточная доказательная база. И когда мы вместо достаточной доказательной базы слышим только громкие высказывания, громкие фамилии и априори обвинения в преступлениях, я с такой позицией согласиться не могу", – заявил Холодницкий.

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"Прочитав, правда еще не до конца, интервью (Сытника), которое очень синхронно получилось, я очень удивлен теми комментариями, которые давал директор НАБУ Артем Сытник. Вопросы наших отношений были всегда вопросами отношений в рамках УПК. Как только прокурор согласовал подозрение, он был хороший. Но только прокурор начинал спрашивать о доказательствах, он сразу становился со старой системы, каким-то не таким, каким его выгодно видеть", –рассказал Холодницкий.

Он также отметил, что будет требовать от следствия полной доказательной базы.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Теги: Новости Украины ГПУ НАБУ САП Назар Холодницкий Новости политики Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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