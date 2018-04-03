Как Холодницкий оказался на посту главы САП

Обычный львовский парень сделал карьеру и по профессиональной лестнице поднялся до должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. После университета Холодницкий начал работать помощником прокурора, затем прокурором, помощником заместителя Генерального прокурора, а после аннексии Крыма – главным прокурором полуострова.

И уже в тридцать лет становится председателем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На конкурсе на должность Холодницкий казался оптимальным вариантом. О молодом, но амбициозном прокуроре положительно отзывались коллеги, общественные активисты. А репутация была без заметных пятен.

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В попытках получить взятку Холодницкий замечен не был. А когда же днепровские судьи хотели подкупить руководителя САП за 300 тысяч долларов – получили отказ да еще и проблемы с правоохранителями. К слову, в месяц Холодницкий зарабатывает более 100 тысяч гривен. Несмотря на это называет себя застенчивым и ведет скромный образ жизни.

Холодницкий живет с котом в двухкомнатной квартире под Киевом. И ищет невесту. Себя же в шутку называет завидным холостяком.

К профессиональным обязанностям Назара Холодницкого относится и открытие футбольной площадки. Ведь он параллельно работает в Федерации футбола. К слову, критики Холодницкого злорадствуют, что после возможного увольнения прокурорскую карьеру придется окончательно променять на спортивную.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.



В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с ходатайством об увольнении Холодницкого. Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.