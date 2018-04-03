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Должен ли Холодницкий уйти в отставку: версия эксперта

214 Читати новину українською
Профессиональная халатность или политическая борьба?
Профессиональная халатность или политическая борьба? / УНИАН

Подозрения спецпрокурора Холодницкого в нарушении прокурорской этики – серьезный педагогический момент. Даже тот, кто борется с коррупцией, не является неприкосновенным.

Об этом сайту "24" рассказал директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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При этом, по словам эксперта, это, скорее, скандал между руководителем НАБУ Артемом Сытником и Холодницким, а не между Холодницким и Луценко. И этот конфликт начался давно.

Первую скрипку в скандале с руководителем САП Холодницким играет НАБУ. ГПУ уже выступает провайдером, который имеет полномочия, которые отсутствуют у НАБУ. По процедуре, НАБУ должна расследовать деятельность Холодницкого. Поэтому Сытник пошел в ГПУ, чтобы начать следствие. Хотя сам Холодницкий утверждает, что НАБУ дает ему сырые дела, которые он не хочет визировать,
– говорит эксперт.

Леонов отмечает: многие проблемы, которые возникли в работе НАБУ и САП, связанные с нарушением законодательства при сборе информации.

"Общественные советы должны следить и осуществлять контроль за работой НАБУ и САП. Тогда, возможно, многих скандалов можно было бы избежать. На Западе говорят – демократия – это процедура. Мы должны придерживаться соблюдения чистоты процедуры. Тогда будет меньше упреков и вопросов", – считает Александр Леонов.

По мнению политолога, не было бы проблем с судами и вынесением обвинительных приговоров. Когда антикоррупционеры громко начинают дела, а затем их расследование тормозится.

У общественности заранее формируют мнение, что тот или иной чиновник или политик – коррупционер, а доказать это законным путем не могут. И проблема не только в украинских судах. Если в доказательствах есть проблемные моменты, то подозреваемые могут обратиться в Европейский суд по правам человека, выиграть иски, и Украина будет платить им еще и компенсацию,
– отмечает Леонов.

Поэтому, по мнению специалиста, если вину Холодницкого в нарушении прокурорской этики докажут, то он должен ответить. Скорее всего, уйти в отставку. Но одновременно его преемник будет вынужден учитывать эту ситуацию, что даже тот, кто борется с коррупцией, не является неприкосновенным. Ведь, если он будет работать в рамках закона, то никаких претензий не будет.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.

Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Назар Холодницкий САП НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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