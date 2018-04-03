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Чи повинен Холодницький піти у відставку: версія експерта

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Професійна халатність чи політична боротьба?
Професійна халатність чи політична боротьба? / УНІАН

Підозри спецпрокурора Холодницького в порушенні прокурорської етики – серйозний педагогічний момент. Навіть той, хто бореться з корупцією, не є недоторканним.

Про це сайту "24" розповів директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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При цьому, за словами експерта, це, швидше, скандал між керівником НАБУ Артемом Ситником і Холодницьким, а не між Холодницьким і Луценком. І цей конфлікт розпочався давно.

Першу скрипку в скандалі з керівником САП Холодницьким грає НАБУ. ГПУ вже виступає провайдером, який має повноваження, що відсутні в НАБУ. За процедурою, НАБУ має розслідувати діяльність Холодницького. Тому Ситник пішов до ГПУ, щоб розпочати слідство. Хоча сам Холодницький стверджує, що НАБУ дає йому сирі справи, які він не хоче візувати,
– говорить експерт.

Леонов наголошує: багато проблем, які виникли в роботі НАБУ і САП, пов’язані з порушенням законодавства при зборі інформації.

"Громадські ради повинні стежити і здійснювати контроль за роботою НАБУ і САП. Тоді, можливо, багатьох скандалів можна було б уникнути. На Заході кажуть – демократія – це процедура. Маємо дотриматися чистоти процедури. Тоді буде менше закидів і питань", – вважає Олександр Леонов.

На переконання політолога, не було б проблем з судами і винесенням обвинувачувальних вироків. Коли антикорупціонери гучно розпочинають справи, а потім їх розслідування гальмується.

У громадськості заздалегідь формують думку, що той чи інший чиновник чи політик – корупціонер, а довести це законним шляхом не можуть. І проблема не тільки в українських судах. Якщо в доказах є проблемні моменти, то підозрювані можуть звернутися до Європейського суду з питань прав людини, виграти позови, і Україна платитиме їм ще й компенсацію,
– зазначає Леонов.

Тому, на думку фахівця, якщо вину Холодницького в порушенні прокурорської етики доведуть, то він повинен відповісти. Швидше за все, піти у відставку. Але водночас його наступник буде змушений зважати на цю ситуацію, що навіть той, хто бореться з корупцією, не є недоторканним. Адже, якщо він працюватиме в рамках закону, то жодних претензій не буде.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Назар Холодницький НАБУ САП Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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