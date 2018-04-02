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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це не справляє гарне враження, – у Єврокомісії різко розкритикували САП та НАБУ

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Пітер Вагнер
Пітер Вагнер

Суперечка між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро викликає певне занепокоєння у Єврокомісії. Відтак вони пильно слідкують за розвитком подій.

Про це заявив керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями… Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні? Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів", – заявив Пітер Вагнер.

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При цьому він похвалив проведення реформ, заявивши, що за три роки було зроблено більше аніж за 20 до цього. Однак, за його словами, на цьому не слід зупинятися.

"Не дивлячись на те, що стільки вже зроблено, набагато більше роботи ще попереду. І ще один момент, і він дійсно важливий – де ми зараз і як все буде рухатися далі? Немає відчуття, що будь-які зміни незворотні", – наголосив Пітер Вагнер.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.

Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Єврокомісія Назар Холодницький Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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