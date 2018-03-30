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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситник розповів, через що почали розслідування проти Холодницького

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Директор НАБУ Артем Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник / Getty images

Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора та керівника Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури.

Інформація про те, що голова САП Назар Холодницький може подати у відставку із займаної посади з'явилась ще 20 березня. Тоді ЗМІ повідомили, що його кабінеті виявили "жучки" і його нібито прослуховували ГПУ та НАБУ. Згодом сам Холодницький підтвердив, що знайшов у своєму кабінеті "жучок".

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Після того, як генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що просить КДК звільнити Холодницького, директор НАБУ Артем Ситник розповів деякі деталі цієї справи.

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За його словами, під час прослуховування кабінету Холодницього були зафіксовані факти тиску на певних посадових осіб, щодо яких були відкриті провадження, а саме прослуховування тривало майже місяць.

Ситник уточнив, що причиною для прослухування керівника САП стала справа щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова, пише ZN.UA.

За словами директора НАБУ, за Холодницьким періодично помічали "дивну поведінку" та непояснювані дії керівника САП і деяких його підлеглих.

Обрана ним лінія поведінки довгий час негативно позначилася на ефективності наших розслідувань і подальшої судової перспективи низки справ. ... Чим активніше ми розслідували, тим більше тривожних сигналів нам надходило,
– зазначив Артем Ситник.

Саме у справі проти мера Одеси Геннадія Труханова, за словами Ситника, вдалося отримати "конкретну інформацію, яка підтвердила найгірші підозри".

Тоді НАБУ вирішило об'єднати зусилля з ГПУ, щоб "отримати докази".

"Ми погодилися, розуміючи, що в цьому випадку співпраця є необхідною та обґрунтованою. Якщо б ми заплющили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій", – додав Артем Ситник.

Теги: Новини України НАБУ САП Назар Холодницький Новини політики Артем Ситник Геннадій Труханов
Джерело: 24 Канал
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