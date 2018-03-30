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Сытник рассказал, из-за чего начали расследование против Холодницкого

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Директор НАБУ Артем Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник / Getty images

Генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.

Информация о том, что председатель САП Назар Холодницкий может подать в отставку с занимаемой должности появилась еще 20 марта. Тогда СМИ сообщили, что в его кабинете обнаружили "жучки" и его якобы прослушивали ГПУ и НАБУ. Впоследствии сам Холодницкий подтвердил, что нашел в своем кабинете "жучок".

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После того, как генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что просит КДК уволить Холодницкого, директор НАБУ Артем Сытник рассказал некоторые детали этого дела.

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По его словам, во время прослушивания кабинета Холодницкого были зафиксированы факты давления на определенных должностных лиц, в отношении которых были открыты производства, а само прослушивание длилось почти месяц.

Сытник уточнил, что причиной для прослушивания руководителя САП стало дело относительно городского головы Одессы Геннадия Труханова, пишет ZN.UA.

По словам директора НАБУ, за Холодницким периодически замечали "странное поведение" и необъяснимые действия руководителя САП и некоторых его подчиненных.

Выбранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективы ряда дел. ... Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов нам поступало,
– отметил Артем Сытник.

Именно по делу против мэра Одессы Геннадия Труханова, по словам Сытника, удалось получить "конкретную информацию, которая подтвердила худшие подозрения".

Тогда НАБУ решило объединить усилия с ГПУ, чтобы "получить доказательства".

"Мы согласились, понимая, что в этом случае сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий", – добавил Артем Сытник.

Теги: Новости Украины САП НАБУ Назар Холодницкий Новости политики Артем Сытник Геннадий Труханов
Источник: 24 Канал
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