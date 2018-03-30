Холодницький прокоментував ініціативу Луценка щодо його звільнення
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що ще не бачив подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо його відсторонення з посади голови САП.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Зазначимо, раніше Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.
"Я ще навіть не бачив те подання, буду коментувати, коли побачу його та ознайомлюсь із ним. Я ще його навіть не читав", – сказав Холодницький.
До слова, напередодні директор НАБУ Артем Ситник визнав факт співпраці свого відомства із ГПУ у справі проти керівника САП Назара Холодницького.
Джерело: 24 Канал
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