Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что еще не видел представления генерального прокурора Юрия Луценко относительно его отстранения от должности председателя САП.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отметим, ранее Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

"Я еще даже не видел то представление, буду комментировать, когда увижу его и ознакомлюсь с ним. Я еще его даже не читал", – сказал Холодницкий.

К слову, накануне директор НАБУ Артем Сытник признал факт сотрудничества своего ведомства с ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.