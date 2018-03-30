Холодницкий прокомментировал инициативу Луценко о его увольнении
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что еще не видел представления генерального прокурора Юрия Луценко относительно его отстранения от должности председателя САП.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отметим, ранее Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.
"Я еще даже не видел то представление, буду комментировать, когда увижу его и ознакомлюсь с ним. Я еще его даже не читал", – сказал Холодницкий.
К слову, накануне директор НАБУ Артем Сытник признал факт сотрудничества своего ведомства с ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.
Источник: 24 Канал
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