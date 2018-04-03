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Холодницкий сделал важное заявление относительно пребывания на посту главы САП

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сам будет просить Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров об отстранении от должности на время расследования.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины.

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По его словам, он еще продолжает выполнять обязанности (ставит подписи, назначает прокуроров).

"Насколько я знаю, будет стоять вопрос об отстранении на время проведения дисциплинарного производства с должности. Не боюсь и наоборот буду сам хлопотать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", – отметил Холодницкий.

Как отметил глава САП, ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении сведений досудебного расследования.

"Насколько мне известно, производство открыто по статье "разглашение данных досудебного расследования", а это является легким преступлением", – отмечает главный антикоррупционный прокурор.

По его мнению, эти обвинения основываются на "деле Супрун":

"Это так называемое дело о попытке дачи взятки Супрун. Вообще, насколько я понимаю, там 4 или 5 дисциплинарных фактов, 3 из них основываются на деле Супрун. Системные дела основываются фактически на одном деле. Я жду решения КДКП об открытии производства. Будет такое решение – будем участвовать, обсуждать все факты", – констатировал он.

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Кроме того, глава САП добавил, что фактически все обвинение против него сводятся в каждом конкретном уголовном производстве к тому, что он осуществляет процессуальное руководство не просто как руководитель САП, а как прокурор.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости ГПУ САП Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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