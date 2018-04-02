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4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Комнатка в общежитии и машина за почти миллион гривен: каким состоянием поражает Холодницкий

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / 24 Канал

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ездит на авто 2013 года выпуска, а также владеет землей и недвижимостью под Киевом. Кроме того, в прошлом году он заработал больше 2 миллионов гривен.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно информации, Холодницкий арендует комнату площадью 17,6 квадратных метра, которая размещается в КП "Готельно-гуртожитковий комплекс" городка Вишневое, и гараж площадью 40,3 квадратных метра в Софиевской Борщаговке под Киевом.

Кроме того, главный антикоррупционный прокурор в Вишневом владеет и квартирой площадью 61,6 квадратных метра.

Еще в 100% собственности руководителя САП находятся два земельных участка площадью в 1 тысячу квадратных метров и 1200 квадратных метров соответственно, которые располагаются в Белгородке Киево-Святошинского района Киевщины.

Что касается движимого имущества, то глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры передвигается на собственном Volkswagen Touareg 2013 года выпуска и стоимостью в 900 тысяч гривен.

Как написал в своей декларации Холодницкий, в 2017 году он заработал по основному месту работы 2 миллиона 100 тысяч 300 гривен. Также он хранит 362 225 гривен 2 033 и евро в "Райффайзен Банк Аваль", а также наличными 115 тысяч долларов и 25 тысяч евро.

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Добавим, что кроме САП, он работает еще в Федерации футбола Украины на должности первого вице-президента, однако эта деятельность, согласно обнародованным данным, никоим образом не оплачивается.

К слову, в декларации за 2016 год он указывал, что получил 1 миллион 809 тысяч 218 гривен зарплаты и 350 тысяч гривен дохода от отчуждения имущества. У него было 200 тысяч гривен на банковском счете, а также 70 тысяч долларов и 17 тысяч евро наличных средств.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Теги: Новости Украины Назар Холодницкий Новости политики Деньги Недвижимость е-декларирование
Источник: 24 Канал
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