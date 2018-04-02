Кімнатка у гуртожитку та машина за майже мільйон гривень: якими статками вражає Холодницький

Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький їздить на авто 2013 року випуску, а також володіє землею та нерухомістю під Києвом. Крім того, минулоріч він заробив понад 2 мільйони гривень.

Відповідну інформацію оприлюднено у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте також: Топ-чиновники показали свої декларації

Згідно з інформацією, Холодницький орендує кімнату площею у 17,6 квадратних метра, яка розміщується у КП "Готельно-гуртожитковий комплекс" містечка Вишневе, та гараж площею у 40,3 квадратних метра у Софіївській Борщагівці, що під Києвом.

Крім того, головний антикорупційний прокурор у Вишневому володіє і квартирою площею у 61,6 квадратних метра.

Ще у 100% власності керівника САП перебувають дві земельні ділянки площею у 1 тисячу квадратних метрів та 1200 квадратних метрів відповідно, які розташовуються Білгородці Києва-Святошинського району Київщини.

Щодо рухомого майна, то голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пересувається на власному Volkswagen Touareg 2013 року випуску та вартістю у 900 тисяч гривень.

Як написав у своїй декларації Холодницький, заробив у 2017 році він за основним місцем роботи 2 мільйони 100 тисяч 300 гривень. Також він зберігає 362 225 гривень і 2033 євро у "Райффайзен Банк Аваль", а також має готівкою 115 тисяч доларів і 25 тисяч євро.

Читайте також: Луценко показав свою декларацію: зарплата понад мільйон гривень

Додамо, що окрім САП, він працює ще у Федерації футболу України на посаді першого віце-президента, однак ця діяльність, відповідно до оприлюднених даних, жодним чином не оплачується.

До слова, у декларації за 2016 рік він вказував, що отримав 1 мільйон 809 тисяч 218 гривень зарплати і 350 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна. У нього було 200 тисяч гривень на банківському рахунку, а також 70 тисяч доларів і 17 тисяч євро готівкових коштів.

Нагадаємо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.