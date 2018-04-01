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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Топ-чиновники показали свої декларації

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Українські чиновники не так добре розібралися в національних особливостях декларування. Бо дехто спізнився оприлюднити зароблене до 1 квітня.

У ніч на перше квітня в будівлі національного агенства з запобігання корупції свято, столи ломились від наїдків: сир, червона риба, ковбаси різноманітного гатунку, помідори чері, немає лише алкоголю. Серед ночі святкують чи точніше звітують у НАЗК про завершення реєстрації електронних декларацій за 2017 рік.

"813 336 декларацій подано за 2017 рік", – наголосив голова НАЗК Олександр Мангул.

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Це фактично перший вихід Олександра Мангула у світ. Його призначили нещодавно Каже, хоч сайт для реєстрації працював майже без перебоїв, цього року НАЗК отримало на 300 тисяч декларацій менше ніж минулого. А ще декларанти забували свої паролі та робили помилки у написанні власного прізвища, імені та по батькові. Перші особи держави, щоправда, статки задекларували вчасно.

Президент України Петро Порошенко заробив 16 мільйонів гривень. Однак, якщо вірити декларації, майже все зароблене витратив на відпочинок.

Зросли доходи у Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Заробив навіть більше ніж Президент – 17 мільйонів гривень. Щоправда, майже 9 мільйонів просто переклали з шухляди в шухляду, за стільки прем'єр продав земельну ділянку дружині. Ще 5 мільйонів заробив, здаючи в оренду нерухомість. Щоправда, яку саме не уточнює.

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Добре виховали свого сина Юрій та Ірина Луценки. Олександр надарував своїм батькам дарунків майже на 300 тисяч гривень. А сам Юрій Луценко тільки зарплати задекларував на більш, як 1 мільйон гривень, адже отримує він на посаді генпрокурора більше 100 тисяч гривень у місяць. А от сім'я Авакових збагатилася на 55 мільйонів гривень. Дохід отримала дружина Арсена Борисовича за відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Поки одні багатіють, інші бідніють. У Сергія Тарути цьогоріч готівки на 100 тисяч доларів менше. У опозиційного нардепа з 12 об'єктів нерухомості залишилося лише 2. На одну зарплату прожив Мустафа Найєм. Отримав майже 500 тисяч гривень за депутатську діяльність.

Крім високопосадовців цього року декларації подали ще й громадські активісти. Декларували домашніх улюбленців, футболки й арт-об'єкти з антикорупційними гаслами. Пояснювали: реєстрували найцінніше. В НАЗК переконують, підтримують громадськість, тому закликають скасувати декларування для активістів. А от тому хто без поважних причин не задекларував статки загрожує два роки ув'язнення або 51 тисяч гривень штрафу.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Петро Порошенко НАЗК Юрій Луценко е-декларування
Джерело: 24 Канал
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