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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скасування е-декларування для активістів: у НАЗК виступили за ініціативу

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НАЗК виступило за скасування е-декларування для активістів
НАЗК виступило за скасування е-декларування для активістів / Фото з вільних мереж

Національне агентство з питань запобігання корупції виступає за скасування електронного декларування для активістів громадських організацій.

Про це на брифінгу сказав голова відомства Олександр Мангул, повідомляє "Радіо Свобода".

Він також висловив жаль щодо того, що Верховна Рада до 1 квітня не змогла скасувати цю норму.

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"НАЗК в цьому питанні на стороні громадських активістів щодо необхідності скасування подання декларацій тими громадянами, які займаються антикорупційними розслідуваннями", – заявив Мангул.

До слова, в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано 816 тисяч 509 декларацій за 2017 рік.

Теги: Новини України НАЗК е-декларування
Джерело: 24 Канал
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