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Котики та сідниці: що цікавого декларують громадські активісти

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Члени правління ЦПК
Члени правління ЦПК / Фото з вільних джерел

Коти, сідниці та гасла – аби уникнути проблем із законом представники громадських організацій таки подали декларації про майно, зокрема, і представники Центру протидії корупції.

Середній дохід за місяць члена правління ЦПК становить майже дві тисячі доларів. Дорогих автомобілів, маєтків та надприбутків у деклараціях немає. Проте серед задекларованого майна: триметровий макет сідниць, сорочка з популярним нині антикорупційним лозунгом, гамівна сорочка.

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Задекларували навіть лабрадора та двох котів. У своєму звернені активісти пояснили – це найдорожче що вони мають. Антикорупціонери закликають народних обранців скасувати поправку, яка зобов'язує їх публічно звітувати про зароблене. Розглянути це питання в парламенті планують 2-го квітня.

"Ми виконали закон, яким би абсурдним він не був. Бо закон є закон, натомість керівництво СБУ і прокурори Матіоса, з якими ми судимося за неподання ними декларацій, не виконують закон, прямі норми якого їм не подобаються", – зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

До слова, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після подання електронної декларації за 2017-й рік, пояснив, звідки у нього взялась квартира у Львові.

Теги: Новини України е-декларування
Джерело: 24 Канал
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