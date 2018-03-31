Котики и ягодицы: что интересного декларируют общественные активисты

Коты, ягодицы и лозунги – чтобы избежать проблем с законом, представители общественных организаций все же подали декларации об имуществе, в том числе и представители Центра противодействия коррупции.

Средний доход в месяц члена правления ЦПК составляет почти две тысячи долларов. Дорогих автомобилей, имений и сверхприбылей в декларациях нет. Однако среди задекларированного имущества: трехметровый макет ягодиц, крестильная рубашка с популярным ныне антикоррупционным лозунгом, смирительная рубашка.

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Задекларировали даже лабрадора и двух котов. В своем обращении активисты объяснили – это самое дорогое что у них есть. Антикоррупционеры призывают народных избранников отменить поправку, которая обязывает их публично отчитываться о заработанном. Рассмотреть этот вопрос в парламенте планируют 2 апреля.

"Мы исполнили закон, каким бы абсурдным он ни был. Ибо закон есть закон, зато руководство СБУ и прокуроры Матиоса, с которыми мы судимся за непредоставление ими деклараций, не выполняют закон, прямые нормы которого им не нравятся", – отметил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

К слову, председатель Верховной Рады Андрей Парубий после представления электронной декларации за 2017-й год объяснил, откуда у него взялась квартира во Львове.