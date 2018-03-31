США призывают Украину срочно отменить е-декларирование для общественных активистов

В Госдепе США настаивают на том, что система декларирования активов в Украине должна работать для государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужный груз или давление на гражданское общество. Поэтому рекомендуют Украине отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Об этом говорится в заявлении представительницы Госдепартамента США Гезер Науерт.

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"Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремление украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", – говорится в заявлении.

Поэтому США "настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий".

США призывают срочно отменить это требование закона, а пока этого не сделано, предоставить временную амнистию для лиц, которые не подадут декларации в установленные сроки.