США закликають Україну терміново скасувати е-декларування для громадських активістів

У Держдепі США наполягають на тому, що система декларування активів в Україні має працювати для державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство. Тому рекомендують Україні скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Про це йдеться у заяві представниці Держдепартаменту США Гезер Науерт.

Читайте також: Тимошенко знову подала "бідну" декларацію

Цей каральний закон стосується тих самих людей, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Евромайдану і прагнення українського народу до демократичної країні, що керується верховенством закону, – йдеться у заяві.

Тому США "настійно рекомендують уряду України скасувати закон, який вимагає розкривати активи учасників громадянського суспільства і міжнародних членів наглядових рад державних підприємств".

США закликають терміново скасувати цю вимогу закону, а поки цього не зроблено, надати тимчасову амністію для тих осіб, які не подадуть декларації у встановлені терміни.