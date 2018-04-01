До реєстру подали понад 800 тисяч декларацій за 2017 рік

В Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано 816 509 декларацій за 2017 рік.

Дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 00:00 1 квітня.

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Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався 1 січня і завершився 1 квітня.

"Основні проблеми, з якими зіткнулися суб'єкти декларування - це втрачені паролі до електронно-цифрового підпису, закінчення строку електронно-цифрового підпису, несвоєчасна зміна поштової скриньки з ворожих російських поштових сервісів: mail.ru, list.ru, yandex.ru та інших , а також помилки в прізвищах, ІПН, правопис прізвищ, імен, по батькові російською мовою і інші", – йдеться у звіті.