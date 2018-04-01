В реестр подали более 800 000 деклараций за 2017

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816 509 деклараций за 2017 год.

Данные обнародовала пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции состоянию на 00:00 на 1 апреля.

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Там добавили, что очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершилась 1 апреля.

"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования - это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие", – говорится в отчете.