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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що задекларували українські можновладці

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Українські політики, як завжди, задекларували мільйони, розкішні будинки та квартири, гектари землі та коштовності.

Спікер Андрій Парубій подав декларацію декілька днів тому. Має будинок та три квартири. Насправді дві, виправдовується спікер. Просто мансарду довелося оформити, як окреме приміщення. На роботі за рік отримав 300 тисяч гривень зарплати, ще має 340 тисяч гривень готівки та 30 тисяч доларів.

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Сергій Тарута запевняв, що збіднішав. Не обманув. Задекларував 3,5 мільйони доларів готівки, на мільйон менше, ніж попереднього разу.

А Борислав Розенблат взагалі не згадав, скільки має готівки. Нардепу таки треба краще рахувати свої гроші, адже за рік, він втратив 60 тисяч доларів готівки. А "Опоблоківець" Юрій Бойко, не любить тримати гроші під подушкою, тому все вкладає в бізнес і зберігає в банку. Готівкою має лише 19 тисяч доларів, 17 тисяч євро та 200 тисяч гривень.

Президента Петро Порошенко за минулий рік заробив майже 16 мільйонів гривень. 330 тисяч – зарплата. 15 з половиною мільйонів, – відсотки з депозитів. Вочевидь, Президент відпочивав минулого року не раз.

Тому, що на Мальдівах, якщо вірити його прес-службі, він витратив 7 мільйонів. Але загалом на відпустку він витратив понад 15 мільйонів. Також гарант задекларував фабрику "Рошен" в Ліпецьку, та гардероб дружини – соболиний кожушок, рожеву сумочку та обручку з білого золота.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Сергій Тарута Юрій Бойко Борислав Розенблат
Джерело: 24 Канал
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