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Что задекларировали украинские чиновники

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Украинские политики, как всегда, задекларировали миллионы, роскошные дома и квартиры, гектары земли и драгоценности.

Спикер Андрей Парубий подал декларацию несколько дней назад. Имеет дом и три квартиры. На самом деле две, оправдывается спикер. Просто мансарду пришлось оформить, как отдельное помещение. На работе за год получил 300 тысяч гривен зарплаты, еще имеет 340 тысяч гривен наличных и 30 тысяч долларов.

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Сергей Тарута уверял, что победнел. Не обманул. Задекларировал 3,5 миллиона долларов наличности, на миллион меньше, чем в предыдущий раз.

А Борислав Розенблат вообще не упомянул, сколько имеет наличности. Нардепу таки надо лучше считать свои деньги, ведь за год он потерял 60 тысяч долларов наличности. А "Оппоблоковец" Юрий Бойко, не любит держать деньги под подушкой, поэтому все вкладывает в бизнес и хранит в банке. Наличными имеет только 19 тысяч долларов, 17 тысяч евро и 200 тысяч гривен.

Президента Петр Порошенко за прошлый год заработал почти 16 миллионов гривен. 330 тысяч – зарплата. 15 с половиной миллионов, – проценты по депозитам. Очевидно, Президент отдыхал в прошлом году не раз.

Потому что на Мальдивах, если верить его пресс-службе, он потратил 7 миллионов. Но в целом на отпуск он потратил более 15 миллионов. Также гарант задекларировал фабрику "Рошен" в Липецке, и гардероб жены – соболиный полушубок, розовую сумочку и кольцо из белого золота.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Борислав Розенблат Юрий Бойко Сергей Тарута
Источник: 24 Канал
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