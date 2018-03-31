Новая квартира во Львове и подарки на 400 тысяч: что задекларировал Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подал электронную декларацию о доходах за 2017 год.

Спикер Парубий отметил, что в 2017-м году стал владельцем квартиры во Львове площадью более 90 квадратных метров, говорится в электронной декларации на сайте НАПК.

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В документе указано, что 100-процентным владельцем этой квартиры является сам Андрей Парубий. Стоимость этой недвижимости составляет примерно 740 тысяч гривен.

Кроме этого, в декларации спикера еще одна квартира во Львове, но уже зарегистрированная на жену.

Земельный участок и жилой дом на 32 квадрата в Карпатах также зарегистрированы на жену председателя Верховной Рады.

За прошлый год Парубий задекларировал 289 тысяч гривен зарплаты и подарки от родственников на сумму 444 тысячи гривен.

По-прежнему у супругов два автомобиля: Suzuki SX4, зарегистрированный на самого спикера, и Peugeot 508 – на его жену.

Наличными Андрей Парубий держит 340 тысяч гривен и 31 тысячу долларов.

Е-декларацию за 2017-й год подал президент Петр Порошенко, в которой указал, сколько за год потратил на отдых.