Нова квартира у Львові та подарунки на 400 тисяч: що задекларував Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій подав електронну декларацію про доходи за 2017 рік.

Спікер Парубій вказав, що у 2017-му році став власником квартири у Львові площею понад 90 метрів квадратних, йдеться в е-декларації на сайті НАЗК.

Читайте також: Порошенко оприлюднив декларацію за 2017 рік: скільки заробив Президент

У документі зазначено, що 100-відсотковим власником цієї квартири є сам Андрій Парубій. Вартість цієї нерухомості становить приблизно 740 тисяч гривень.

Окрім цього, у декларації спікера ще одна квартира у Львові, але вже зареєстрована на дружину.

Земельна ділянка та житловий будинок на 32 квадрати у Карпатах також зареєстровані на дружину голови Верховної Ради.

За минулий рік Парубій задекларував 289 тисяч гривень зарплати та подарунки від родичів на суму 444 тисяч гривень.

Як і раніше у подружжя Парубіїв два автомобілі: Suzuki SX4, зареєстроване на самого спікера, та Peugeot 508 – на його дружину.

Готівкою Андрій Парубій тримає 340 тисяч гривень та 31 тисячу доларів.

Е-декларацію за 2017-й рік подав Президент Петро Порошенко, в якій вказав, скільки за рік витратив на відпочинок.