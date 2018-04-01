Отмена э-декларирования для активистов: в НАПК выступили за инициативу

Национальное агентство по предупреждению коррупции выступает за отмену электронного декларирования для активистов общественных организаций.

Об этом на брифинге сказал глава ведомства Александр Мангул, сообщает "Радио Свобода".

Он также выразил сожаление по поводу того, что Верховная Рада до 1 апреля не смогла отменить эту норму.

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"НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов относительно необходимости отмены представления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционных расследованиями", - заявил Мангул.

К слову, в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 816 тысяч 509 деклараций за 2017 год.