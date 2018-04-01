Топ-чиновники показали свои декларации

Украинские чиновники не так хорошо разобрались в национальных особенностях декларирования. Потому что кое-кто опоздал обнародовать заработанное до 1 апреля.

В ночь на первое апреля в здании национального агентства по предупреждению коррупции праздник – столы ломились от яств: сыр, красная рыба, колбасы разнообразного сорта, помидоры черри, нет только алкоголя. Среди ночи празднуют, точнее отчитываются в НАПК о завершении регистрации электронных деклараций за 2017 год.

"813 336 деклараций подано за 2017 год", – подчеркнул глава НАПК Александр Мангул.

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Это фактически первый выход Александра Мангула в мир. Его назначили недавно. Говорит, хоть сайт для регистрации работал почти без перебоев, в этом году НАПК получил на 300 тысяч деклараций меньше чем в прошлом. А еще декларанты забывали свои пароли и делали ошибки в написании собственной фамилии, имени и отчества. Первые лица государства, правда, состояние задекларировали вовремя.

Президент Украины Петр Порошенко заработал 16 миллионов гривен. Однако, если верить декларации, почти все заработанное потратил на отдых.

Выросли доходы у Премьер-министра Украины Владимира Гройсман. Заработал даже больше чем Президент – 17 миллионов гривен. Правда, почти 9 миллионов просто перевел из ящика в ящик, за столько премьер продал земельный участок жене. Еще 5 миллионов заработал, сдавая в аренду недвижимость. Правда, какую именно не уточняет.

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Хорошо воспитали своего сына Юрий и Ирина Луценко. Александр надарил своим родителям подарков почти на 300 тысяч гривен. А сам Юрий Луценко только зарплаты задекларировал на более чем 1 миллион гривен, ведь получает он в должности генпрокурора больше 100 тысяч гривен в месяц. А вот семья Авакова обогатилась на 55 миллионов гривен. Доход получила жена Арсена Борисовича за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав.

Пока одни богатеют, другие беднеют. У Сергея Таруты в этом году наличности на 100 тысяч долларов меньше. У оппозиционного нардепа из 12 объектов недвижимости осталось только 2. На одну зарплату прожил Мустафа Найем. Получил почти 500 тысяч гривен за депутатскую деятельность.

Кроме чиновников в этом году декларации подали еще и общественные активисты. Декларировали домашних любимцев, футболки и арт-объекты с антикоррупционных лозунгами. Объясняли: регистрировали самое ценное. В НАПК убеждают, поддерживают общественность, поэтому призывают отменить декларирование для активистов. А вот тому, кто без уважительных причин не задекларировал доходы грозит два года тюрьмы или 51 тысяча гривен штрафа.