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НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов относительно Холодницкого

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НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов относительно Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий относительно руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Бюро.

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"Учитывая общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя Генерального прокурора – Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете Руководителя САП", – объяснили в НАБУ.

В то же время пресс-служба ведомства отметила, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи и в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины.

В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях управляющего САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству, – подчеркивается в заметке.

Фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий относительно Холодницкого: видео

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Накануне перед допросом в НАБУ Холодницкий заявил, что будет просить квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров об отстранении его от должности на время расследования.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ САП Назар Холодницкий Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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